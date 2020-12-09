Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт щодо КСУ до висновків Венеційської комісії
Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду не розглядати його законопроєкт щодо перезапуску Конституційного суду до оприлюднення висновків Венеціанської комісії
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"У Верховній Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з кризи, спровокованої суддями Конституційного Суду. Не може йтися про те, що ухвалення лише якогось одного закону достатньо для того, щоб відновити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури, зокрема й електронного декларування, а також для того, щоб відновити довіру до діяльності КСУ", - йдеться у повідомленні.
В Офісі заявили, що законопроєкт, який ініціював Зеленський для перезавантаження суду, спрямований на те, щоб "відновити довіру громадян до конституційного судочинства"
"Він звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроєкт до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації", - заявили в ОПУ.
Там очікують висновки вже наприкінці тижня.
Нагадаємо, КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків.
Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е - декларування в Україні працюватиме. Пізніше президент закликав голову КСУ Олександра Тупицького піти у відставку.
Уряд зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій. 4 грудня Верховна Рада ухвалила проєкт закону No4460-д, який повертає кримінальну відповідальність за недостовірні дані в деклараціях. За матеріалами Еспресо TV.