Зеленський провів розмову з головою ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з чинним головою ОБСЄ, Прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та важливі аспекти переговорного процесу в межах Нормандського формату, передає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Так, Президент привернув увагу до порушень домовленостей з боку незаконних збройних формувань, зокрема обстрілів ними українських позицій, що відбувалися 6 та 10 вересня.

"Вчора, буквально під час моєї телефонної розмови з канцлером Ангелою Меркель, бойовики відкрили вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми, по ділянці, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ. І різниця між цими пострілами та попередніми полягала в тому, що ці були прицільними. Ми не хочемо нової ескалації. Адже 6 вересня в результаті провокації НЗФ ми вже зазнали втрат - загинув один військовий ЗСУ, один був поранений", - сказав Зеленський.

Чинний голова ОБСЄ зі свого боку підтримав зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні, та запевнив у готовності албанського головування сприяти відновленню миру, зазначили в пресслужбі.

Він наголосив, що шкодує через відсутність взаємного руху протилежної сторони у напрямку досягнення миру. Прем'єр-міністр Албанії зазначив, що ОБСЄ - організація безстороння, але не байдужа.

У цьому контексті співрозмовники відзначили важливість забезпечення повного, безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю непідконтрольну територію.

Оскільки мандат СММ ОБСЄ не обмежується лише Донбасом, Зеленський наголосив на очікуваннях України, що моніторингова місія приділятиме належну увагу також ситуації в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

На завершення розмови Еді Рама запросив Володимира Зеленського відвідати Албанію.

Нагадаємо, Україна ініціювала позачергове засідання в форматі відеоконференції робочої підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі після ситуації з інспекцією в районі населеного пункту Шуми.

Так, інспекція українських позицій за участю представників ОРДЛО біля селища Шуми під Горлівкою, запланована на 10 вересня, була відтермінована, оскільки окупанти докорінно змінили свою позицію щодо домовленостей.

Як повідомлялося, бойовики на Донбасі після скасування спільної інспекції у районі Шумів, запланованої на 14 годину 10 вересня, обстріляли ці позиції, де мала відбутись зустріч СЦКК та ОБСЄ.