Зеленский рассказал Нетаньяху об украинцах, которые спасали евреев от Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему истории об украинских праведниках народов мира.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Зеленский сказал, что украинский народ как никто понимает трагедию Холокоста.

Он рассказал о заведующей детским садом Саиде Арифовой, которая жила в оккупированном нацистами Крыму и скрывала национальность своих воспитанников.

"Выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила крымскотатарскому языку и обычаям, доставала фальшивые документы и медицинские справки. Она - мусульманка по вероисповеданию. Она спасла 88 евреев", - отметил Зеленский.

Он вспомнил об украинском священнике Греко-католической церкви, который находился в концлагере, где содержалось около 700 заключенных. По словам Зеленского, священник отказался от досрочного освобождения, чтобы продолжать помогать заключенным.

"Он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Он был за это отправлен в концлагерь Майданек. Его звали Омелян Ковч", - сказал украинский президент.

Зеленский также рассказал, что трое братьев его деда стали жертвами Холокоста - их расстреляли фашисты. Его дед вернулся живым с фронта.

"Прошел Вторую мировую войну, внеся вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом. И сегодня он стоит перед вами", - подчеркнул украинский президент.

Он высказал мнение, что все эти истории - об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, "когда есть доброе сердце, что движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь".

Жертвами Холокоста считаются 6 млн евреев Европы - почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. Именно 6 млн закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Тем не менее полного поименного списка жертв не существует. В Украине жертвами Холокоста стали 500 тыс. евреев. По материалам "Гордон".