Зеленский рассказал о последствиях обыска на 1+1

После проведения обысков на 1+1 с руководством телеканала может возникнуть конфликт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Интерфакс-Украина.

По словам главы государства, проведенные по делу о прослушке премьер- министра Алексея Гончарука обыски могут негативно повлиять на отношения с владельцем телеканала 1+1 Игорем Коломойским. При этом Зеленский подчеркнул, что "главный вопрос - кто заказал, второй - кто это сделал, третий - кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

Также президент признался, что очень люит этот телеканал, на котором транслируются телешоу и фильмы с его участием.

"Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать, - заявил Зеленский. - У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, плюс один, один плюс один".

Ранее служба безопасности Украины провела обыски по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука не только у журналистов 1+1, но и у сотрудников Управления госохраны. По материалам MIGnews.com.ua