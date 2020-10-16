Зеленський розпочав офіційний візит до Туреччини
2020-10-16 13:35
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Турецької Республіки.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
"Глава держави проведе зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ", - йдеться в повідомленні.
В ОП також додали, що сторони обговорять широкий спектр питань взаємин між Україною й Туреччиною. Також буде підписано низку двосторонніх документів.
Нагадаємо, у лютому Зеленський і Ердоган домовилися активізувати переговори про ЗВТ. Мета України й Туреччини - домогтися товарообігу в 10 млрд доларів. За матеріалами LB.ua