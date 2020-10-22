Зеленський розповів, навіщо йому всеукраїнське "опитування"

Президент Володимир Зеленський на всеукраїнському "опитуванні" хоче почути відповіді людей, а потім поговорити з депутатами.

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам, фрагмент якого показали в ефірі Україна 24.

"Мене дуже цікавить і мені дуже важлива думка людей, тому що народовладдя - це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Ви знаєте, що вже готовий закон до другого читання, закон про референдум в Україні. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ", - зазначив він.

При цьому Зеленський підкреслив, що результати всеукраїнського опитування не матимуть юридичних наслідків.

"Тут немає ніякого юридичного фундаменту. Я зрозумію відповідь народу, і буду говорити з депутатами й пропонувати такі позиції", - резюмував президент.

13 жовтня Зеленський записав відеозвернення із закликом прийти на виборчі дільниці в день виборів 25 жовтня.

За його словами, в цей день, крім виборів, відбудеться всеукраїнське опитування виборців - українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

Українців закликають відповісти: Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу - щоб зменшити біль у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

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Фінансувати опитування буде партія Слуга народу. Вона укладе договір з соціологічною компанією. Там наголошують, що не витрачатимуть на ініціативу Зеленського гроші платників податків. За матеріалами nv.ua