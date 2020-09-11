Зеленський розраховує на скору зустріч лідерів країн "нормандської четвірки"
Президент Володимир Зеленський сподівається на проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" незабаром.
Як передає пресслужба Офісу президента, про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
"Ви повинні знати, що там, на Донбасі, живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля з його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться незабаром", - заявив Зеленський.рів радників лідерів цих держав.
За матеріалами УНІАН.