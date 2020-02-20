Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской поставили лампадки и взяли участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Фото: Офис Президента

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.

Также прозвучали поминальные колокола.

В Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни.

По материалам Укринформ.