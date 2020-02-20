Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни
2020-02-20 10:41
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской поставили лампадки и взяли участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.
Фото: Офис Президента
Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.
Также прозвучали поминальные колокола.
В Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни.
По материалам Укринформ.