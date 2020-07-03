Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування у нетверезому стані

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Між тим, закон про кримінальну відповідальність був ухвалений в 2018 році та мав почати діяти з 1 січня 2020 року, однак його вирішили відкласти до 1 липня.

Як відомо, з 1 липня в Україні посилили покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані. Закон No 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" доповнює кримінальний кодекс статтею, яка посилює відповідальність за керування транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також за передачу керування транспортним засобом особі, що перебуває в такому стані.

Однак фактично працювати новий закон не буде, оскільки Зеленський підписав новий закон, який замінить старий. У ньому кримінальної відповідальності за нетверезе кермування немає.

За матеріалами UAinfo