Зеленський скасував візи для китайських туристів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, глава держави підписав відповідний указ No 295/2020.

Як повідомляють в ОП, указ покликаний сприяти розвитку дружніх відносин між Україною та Китаєм, а також активізації співпраці у туристичній сфері.

Документ передбачає запровадження безвізового режиму в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян КНР, які в'їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів. Безвіз вводиться на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Кабміну доручено вжити заходів, які випливають з тексту указу.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Напередодні повідомлялось, що у Китаї через новий спалах COVID-19 за чотири дні хочуть протестувати шість мільйонів жителів. За матеріалами УНІАН.