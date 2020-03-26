Зеленський скликав позачергове засідання Ради в суботу

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами фракцій і груп Верховної Ради підкреслив важливість забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні парламенту у суботу, оскільки перед Україною сьогодні стоять великі виклики, і парламент повинен допомогти їх подолати.

Як повідомляє прес-служба президента, у четвер перед позачерговим засіданням Верховної Ради Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя", "Голос" і "Європейська солідарність", а також депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра".

"Ви бачите, яка складна ситуація в світі і в Україні. Ми робимо багато, щоб вберегти українців від коронавірусу. Але питання не тільки в масках і медицині. Нам потрібно захистити економіку, прийняти цілий ряд ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхній обов'язок - допомогти українцям у такі нелегкі часи", - зазначив на зустрічі президент.

Зеленський обговорив з парламентаріями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки і підтримки України. Він також поінформував про заходи, що вживаються державою для запобігання поширення Covid-19.

Раніше повідомлялося про те, що позачергове засідання Ради може відбутися у внутрішньому дворі Ради або на стадіоні "Динамо".

Спочатку президент Володимир Зеленський, як повідомляло ZN.UA, наполягав на тому, щоб депутати зібралися на позачергове засідання в четвер, 26 березня. Зокрема, на засіданні повинні були затвердити "антиколомойський" закон, який не дозволить повертати банки попереднім власникам, у разі їх банкрутства. Адже прийняття документа є першочерговою умовою розгляду питання про надання Україні кредитної програми на $ 5 млрд.

Проте пізніше в "Слузі народу" повідомили про те, що 27 березня має відбутися засідання фракції. Відповідно, засідання Ради перенесли на 28 березня. За матеріалами DT.UA