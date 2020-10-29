Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки й оборони. На засіданні планують визначити заходи невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни.

Про це повідомляє сайт Глави держави.

"Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб'єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо", - заявили на Банковій.

Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. Необхідні законопроєкти, які надалі запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Главою держави до Верховної Ради як невідкладні.

"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб'єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", - заявив Президент.

Варто зазначити, що на останні події з антикорупційними органами в Україні відреагував також голова РНБО Олексій Данілов.

"Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - написав він на своїй сторінці у Facebook. За матеріалами Эхо Киева.