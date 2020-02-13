Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства.

Вместе с тем, президент вывел из состава СНБО бывшего главу ОП Андрея Богдана.

1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; 2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Богдан", - йдеится в указе.

Андрей Борисович Ермак - киевлянин, родился 21 ноября 1971 года. Высшее образование получил в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко (магистр международного частного права).

С 1995 года занимался адвокатской деятельностью. Является членом Международной ассоциации юристов IBA, член Ассоциации юристов Украины.