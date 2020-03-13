Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает Офис президента Украины, на заседании будут обсуждать план мероприятий по противодействию распространению коронавируса.

"Мы обсудим вопрос закрытия границ и авиасообщение с рядом стран. Обсудят обеспечение необходимыми средствами больницы и аптеки. Речь идет о масках и о экспресс-тестах", - цитирует пресс-служба президента главу государства на выездном внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

Накануне сообщалось, что в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции: у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года.

2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкое, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают. По материалам Крым.Реалии.