Зеленський сподівається, що Україні вдасться взяти під контроль весь кордон з Росією

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден виграв вибори президента США, випередивши чинного очільника Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомляють видання Associated Press і CNN, а також соціологічна служба Edison Research і телеканали NBC і ABC.

Згідно підрахунків CNN, Байден отримав вже 273 голоси виборщиків, тоді як для перемоги потрібно 270. Ключовим для нього став результат у Пенсільванії, де Байден випереджає Трампа на понад 34,4 тис. голосів. Наразі у цьому штаті опрацювали 98% бюлетенів.

Також про перемогу Джо Байдена повідомляє телеканал Fox News. У виданні інформують, що за демократа Байдена проголосувало 290 виборників, тоді як Дональд Трамп набрав 214 голосів.

Раніше ОБСЄ перевірила заяви президента Дональда Трампа про систематичні фальсифікації голосування і назвала їх безпідставними.