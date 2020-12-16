Зеленський створить раду для діалогу з мікробізнесом: Очолить її Єрмак

Президент України Володимир Зеленський створить координаційну раду для діалогу з представниками українського мікробізнесу. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, до нового органу увійдуть бізнесмени з кожного регіону, представники спілок і об'єднань підприємців мікро- та малого бізнесу, незалежні експерти, урядовці та представники Офісу Президента.

Очолюватиме координаційну раду керівник ОП Андрій Єрмак, який особисто контролюватиме діалог з представниками підприємців. У результаті чиновники планують напрацювати законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема деталі використання РРО (реєстратора розрахункових операцій).

"Максимальну увагу урядовців Президент України звертає на допомогу малому бізнесу на період карантинних заходів. Зокрема, йдеться про мораторій на податкові перевірки та продовження реформи податкових органів", - додав Єрмак.

Водночас головам обласних держадміністрацій доручили сформувати робочі групи за участі представників мікробізнесу від кожного регіону.

Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановане на 18 грудня.

Нагадаємо, наприкінці листопада Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає підтримку бізнесу на період карантину. За матеріалами zik.ua