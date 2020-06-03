Володимир Зеленський створив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні як консультативно-дорадчий орган при президенті.

Про це йдеться в його указі No210/2020 про вдосконалення вищої освіти.

"Зазначені в указі завдання уряду - це першочергові кроки, важливість і невідкладність яких відзначили всі представники вищої освіти. Ми повинні сформувати чіткі цілі і готувати конкурентоспроможних фахівців - відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями ринок перенасичений, а які, навпаки, будуть гостро затребувані в найближчі роки", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що важливо також розвивати мережу студентських гуртожитків - сучасних, комфортних, а головне - в достатній кількості для студентів з інших населених пунктів.

"З-поміж іншого потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук. Україна - це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних усім світом. У нас повинні з'явитися нові Сікорські, Корольови і Вернадські. Для цього повинні розвивати наукову діяльність у вищих навчальних закладах, розвивати науково-дослідну інфраструктуру, зокрема галузеві лабораторії. Не може бути успішною країна, яка пропонує вченому тільки стілець, аркуш паперу і ручку. Це треба змінювати", - заявив Зеленський.

Він також повідомив, що особливу увагу приділятимуть популяризації української освіти серед іноземних студентів. Це і важливі для економіки надходження і встановлення міцних міждержавних зв'язків.

"Хочу підкреслити, що ми не зосереджені тільки на вищій освіті. Найближчим часом ми проведемо зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти та разом визначимо шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів", - додав Зеленський.

2 червня президент провів зустріч з керівниками провідних вищих навчальних закладів України. Учасники обговорили питання оптимізації вищих навчальних закладів, розширення їх фінансової автономії, рівень зарплат викладачів і умови, в яких навчаються студенти.

Зеленський підкреслив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему повинні вирішувати вузи. За матеріалами LB.ua