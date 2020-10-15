Зеленський своїм "опитуванням" заробив собі на кримінальні статті - Таран

Президент Володимир Зеленський всупереч законодавству проводить незаконну агітацію за свою партію "Слуга народу".

Про це в ефірі "Прямого" заявив політолог Сергій Таран.

"Вже пора підраховувати кримінальні статті, який президент заробив собі, імітуючи оце так зване "опитування". Тут вам і зловживання владою, і спроба узурпації влади. Адже лише диктатори намагаються в обхід парламенту незаконно ставити людям питання, щоби посилаючись на нібито думку народу зробити все що завгодно. Це також спроба агітації в день виборів за свою політичну силу.

Тут і втручання у виборчий процес. Адже Зеленський абсолютно на всіх телеканалах говорить гаслами однієї з політичних сил. Він втручається у виборчу компанію, не маючи жодного права вести агітацію за свою партію", - сказав політолог.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що "опитування Зеленського" є зухвалим порушенням українського законодавства.

13 жовтня нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко написав депутатське звернення президенту щодо включення питання про його відставку до "5-ти запитань Зеленського". За матеріалами prm.ua