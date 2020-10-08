Зеленський та Джонсон підписали нову угоду між Україною і Великою Британією

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали двосторонню угоду між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.

"Історичний момент: підписали Угоду. Як сказав Прем'єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи - західний і східний - стали ще ближчими", - написав Кулеба.

Міністр не вказав, яку саме угоду було підписано.

Водночас напередодні Президент повідомив, що під час зустрічі з Джонсоном буде підписано "важливу історичну угоду про стратегічне партнерство і про торгівлю між нашими країнами", яка дасть можливість продовжити угоду про вільну торгівлю між двома країнами і розширити цю угоду після того, як Велика Британія вийде із Європейського Союзу.

За матеріалами УНН.