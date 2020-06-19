Зеленський: "Україна вимагає повноправного членства в ЄС"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Східне партнерство корисне для України в тому випадку, якщо наближає її до членства в Євросоюзі. Про це він заявив на конференції лідерів Східного партнерства, йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Східне партнерство не повинно обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь - стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції в спільний ринок на основі "чотирьох свобод", а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС", - заявив президент.

Він наголосив, що спочатку метою була ініціатива побудови спільноти Євросоюзу з партнерами, які поділяють європейські цінності. Однак перевагою такого об'єднання, на його думку, повинні користуватися всі громадяни країн- учасниць.

Зеленський також зазначив, що зустріч лідерів країн Східного партнерства у відеоформаті є можливістю обговорити співпрацю у виході з кризи, спричиненої коронавірусом.

Нагадаємо, що Східне партнерство - це проєкт ЄС, членами якого є шість країн колишнього СРСР - Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Він був створений з метою розвитку інтеграційних зв'язків між Євросоюзом і цими державами. За матеріалами LB.ua