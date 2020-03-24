Зеленський увів Венедіктову до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів генерального прокурора Ірину Венедіктову до складу РНБО.

"Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони Венедіктову Ірину Валентинівну", - йдеться в президентському указі No107/2020, підписаному у вівторок, 24 березня.

Генпрокурор за посадою є членом РНБО.

Як повідомлялося, 27 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ірини Венедіктової генпрокурором. Запропоновану Зеленським кандидатуру підтримали 269 народних депутатів. При цьому у фракції "Слуги народу" не вистачило власних голосів для прийняття рішення. Зеленському допомогли "Опозиційна платформа - За життя", групи "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні депутати.

За матеріалами DT.UA