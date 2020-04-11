Зеленський в зоні ООС: ми працюємо над тим, щоб на землі Донбасу запанував мир

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою у зоні проведення Операції об'єднаних сил, відвідав передові позиції Збройних сил України. Зокрема, він побував на ділянці розведення сил і засобів сторін No 3 "Петрівське", пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на цій ділянці. Президенту доповіли, що протягом останнього часу ситуація тут контрольована та спокійна.

"Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на землі Донбасу запанував мир", - зазначив Володимир Зеленський.

Також Президенту розповіли про особливості спостереження за пересуванням підрозділів бойовиків. Згодом, Глава держави відвідав одну з частин, де вручив ще трьом військовим цінні подарунки як подяку за службу.

Володимир Зеленський попросив військових берегти своє життя та здоров'я.

Додамо, Зеленський відвідав наметове містечко для хворих на COVID-19 військових у зоні ООС.

За матеріалами УНН (фото https://www.president.gov.ua)