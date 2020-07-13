Зеленський відклав розгляд двох законопроєктів у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський попросив Верховну Раду відкласти розгляд двох законопроєктів. Один стосується призначення місцевих виборів, інший - нарахування зарплат нардепам.

Про це під час засідання парламенту оголосив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Вельмишановні колеги, президент направив до Верховної Ради листа з тим, щоб сьогодні з порядку денного прибрати законопроєкти No3809 та No3708 - 3708-1. Прошу врахувати це при порядку денному", сказав Стефанчук.

Законопроєкт No3809 - "Проєкт Постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", а No3708 - "Проєкт Закону про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати".

Раніше повідомлялося, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання парламенту 13 липня. За матеріалами ТСН.ua