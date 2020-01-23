Зеленский: возможность встречи с Путиным в Израиле рассматривается
2020-01-23 09:47
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле для обсуждения вопроса взаимного обмена удерживаемыми лицами.
"Про вероятность этой встречи (с Путиным - ИФ) - может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - сообщил журналистам Зеленский в среду в Давосе.
Также перед отбытием в Цюрих и далее - в Израиль президент Украины проинформировал, что на завтра-послезавтра у него запланировано много других встреч.
По материалам Интерфакс-Україна