Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу і додав, що настане день, коли Крим повернеться до України.

Про це він написав у Telegram-каналі, передає УНН.

"Сьогодні, у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і скалічених доль", - написав Зеленський.

Також він наголосив, що ранок у 1944-му називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу. Лише через понад 40 років вони отримали змогу повернутися додому.

"Здавалося, всі лиха позаду. Та у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув'язнень, обшуків та утисків. Ми віримо, що обов'язково настане день, коли Крим повернеться до України. Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatligiñiz içuen! За вашу і нашу свободу! Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу", - додав Президент.

За матеріалами УНН.