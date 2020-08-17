Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського

Президент України Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), повідомляє прес-служба глави держави.

Відповідний указ №324/2020 Зеленський підписав в понеділок, 17 серпня.

"Згідно з документом, до складу РНБО увійшли глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий голова Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський", - йдеться в повідомленні.

Крім того, цим самим указом зі складу РНБО виведено: ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, колишнього віцепрем'єр-міністра Вадима Пристайка і колишнього голову Нацбанку Якова Смолія. За матеріалами День.