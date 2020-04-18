Зеленський: Якщо не буде великої хвилі захворювання - пом'якшемо карантин

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови якщо не буде великої хвилі захворювання на коронавірус, то уже у травні Україна почне пом'якшувати умови карантину.

Таку заяву глава держави зробив в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером, пише Фіртка з посиланням на Українську правді.

"Буде карантин. З урядом 24 квітня ми вийдемо на комунікацію з суспільством. Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом'якшені. Частково людей треба буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися, частково може бути пом'якшення у травні щодо руху транспорту. Такі речі будуть, якщо не буде великої хвилі (захворювання - ред.)", - пояснив Зеленський.