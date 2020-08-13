Президент України Володимир Зеленський закликає українців не їздити в Білорусь. Оскільки там зараз складна і нестабільна ситуація.

Про це він заявив під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування в четвер.

"Зараз говоримо з Міністерством закордонних справ, вчора з'єдналися з білоруською стороною. Там 3 наших українських громадян затримані. Ведуться перемовини, ми хочемо наполегливо, щоб повернули наших громадян в Україну. Через ту складну ситуацію.

Поки що ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. І я зараз радив би українцям (через ті випадки, що наші люди були там затримані) утриматися від поїздок у Білорусь", - сказав Зеленський.

"Доки не встановиться більш-менш стабільна ситуація", - додав він.

Президент сказав, що всіх затриманих у Білорусі українців повернуть обов'язково.

Щодо засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи, то Зеленський заявив: "Впевнений, що процес не зупиниться. Найближча зустріч планується на 18 серпня. Вже в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. Одні з головних питань - продовження режиму тиші й обмін. Ми передали до ОБСЄ новий список, там майже 100 людей".

У Білорусі відкрили справу щодо 2 затриманих у Мінську громадян України, волонтерів благодійної організації Схід SOS Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

За матеріалами Gazeta.ua