Зеленський закликав релігійних лідерів перевести богослужіння в онлайн

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій закликав їх допомогти у протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Володимир Зеленськии провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій і закликав допомогти у протидії поширенню COVID-19. Під час зустрічі Глава держави зазначив, що, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні в останні тижні фіксується 5-6 тис. нових випадків інфікування коронавірусом щодня та спостерігається тенденція до зростання захворюваності, зазначили в ОП.

Президент закликав представників церков і релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей 1 збільшити соціальну дистанцію, зокрема перевести богослужіння в онлайн-режим.

Зеленський також подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та висловився за їхнє долучення до роботи ТКГ у сфері гуманітарних питань, зокрема взаємного звільнення утримуваних осіб, доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання на тимчасово окупованих територіях тощо.

Присутні представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій запевнили, що максимально вживають та вживатимуть заходів для дотримання карантинних рекомендацій, зокрема й щодо соціального дистанціювання задля зменшення ризиків поширення коронавірусної хвороби.

Крім того, при деяких церквах і релігійних організаціях запроваджено соціальні ініціативи із закупівлі та передачі харчів і всього необхідного літнім людям та малозабезпеченим з метою зменшення їхніх соціальних контактів із потенційно хворими людьми, а також "медичного капеланства" для допомоги медикам і недужим.