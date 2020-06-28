Зеленський закликав усіх задуматися, що означає Конституція, і чесно відповісти для себе на низку важливих питань

У неділю, 28 червня, в День Конституції України президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому звернувся до кожного українця.

Він закликав усіх задуматися, що означає Конституція, і чесно відповісти для себе на низку важливих питань. Український лідер нагадав жителям країни, що не важливо, що написано в головному законі країни, а важливо те, щоб люди поважали права кожного, і дали собі обіцянку, що майбутньому поколінню передадуть нову Україну, в якій не буде агресії і ненависті, а буде тільки взаємна повага, свобода і рівність. Про це повідомляє ОПУ.

"А що для тебе Конституція? Просто книга, яку читав так давно, що вже й не пам'ятаю? Права, якими хочу користуватися, і обов'язки, які вважав за краще б не виконувати? Те, що постійно хочуть змінити політики? Або міцний правовий фундамент, на якому тримається держава? А може бути, все простіше? Можливо, наша Конституція - це джерело відповідей? Відповідей, яких деколи потребує кожен з нас. Чи правильно ми живемо? Як країна і як суспільство. Чи достатньо робимо для того, щоб носити звання відповідального громадянина?", - йдеться у зверненні президента.

Зеленський підкреслив, що кожен громадянин країни повинен берегти Україну, шанувати права один одного і закон, а не змагатися в кмітливості, як можна його обійти. Крім того, він присоромив українців за порушення карантину, за вирубку лісу, підпал сухої трави.

"Давайте пам'ятати про це кожен раз, коли ми заходимо в метро без маски, включаємо вночі музику, підпалюємо траву, рубаємо власний ліс або їдемо в перевантаженій фурі. А особливо - пам'ятати в моменти, коли готові розірвати, віртуально або реально, будь-якого, хто має думку, відмінну від твоєї. З поваги до Конституції починається громадянське суспільство. З поваги до прав кожного починається країна, яку поважає кожен. Давайте бути громадянами кожен день, а не тільки 28 червня. Давайте берегти себе! Давайте берегти людей, які нас оточують! Давайте берегти Україну! ", - закликав Зеленський українців.

Нагадаємо, нинішню Конституцію України прийняли 28 червня 1996 року в 9:18 після 24 годин безперервної роботи 315 голосами депутатів Верховної Ради. Процес підготовки Конституції України тривав шість років, починаючи з 1990 року. Спочатку законопроєкт розробили депутати на початку 1992 року, коли президентом України був Леонід Кравчук. Але документ тоді так і не був прийнятий через протистоянь Кравчука з депутатами Верховної Ради. Через три роки, в 1995 році, коли президентом України став Леонід Кучма, була прийнята так звана "тимчасова" Конституція. Але депутати продовжували роботу над Основним законом країни. Найактивніший період роботи над документом зайняв три місяці - комісія з його створення працювала щодня без вихідних з 9 ранку до 10 вечора. При підготовці до другого читання до закону було внесено близько шести тисяч поправок.

Відповідно до прийнятої Конституції, Україна є суверенною і незалежною, соціальною і правовою державою з цілісною і недоторканною територією в рамках існуючих кордонів. Людина, її здоров'я і життя, гідність і честь, недоторканність і безпека в статтях Основного закону прописані як найвища соціальна цінність держави. Цей документ має найвищу юридичну силу, тому всі інші закони країни приймаються виключно на його основі.