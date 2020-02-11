Зеленский заменил Лутковскую в ТКГ на генерала СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от выполнения обязанностей представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Валерию Лутковскую. Соответствующий Указ президента опубликован на сайте Офиса президента.

Вместо Валерии Лутковской в рабочей группе по гуманитарным вопросам в ТКГ Украину будет представлять Геннадий Кузнецов.

"Уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковская", - сказано в нем.

Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины, был руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

По материалам ZN.UA