Зеленський запевнив послів G7 та ЄС, що Ситник залишиться директором НАБУ

Президент Володимир Зеленський провів відеозустріч з послами країн "Великої сімки" та Європейського союзу, повідомили у пресслужбі Офісу глави держави. Під час зустрічі Зеленський запевнив, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник залишиться на посаді попри рішення Конституційного суду.

"Рішення Конституційного Суду не скасовує факт утворення та функціонування НАБУ, не обмежує роботу детективів НАБУ та не ставить під сумнів статус НАБУ як правоохоронного органу. Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді", - процитували Зеленського у пресслужбі ОПУ.

Своєю чергою Ситник зазначив, що повністю погоджується з президента та ОПУ щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу НАБУ. Він також додав, що рішення Конституційного суду не впливає на спроможність Нацбюро виконувати обов'язки незалежно та ефективно.

Вказано, що НАБУ спільно з владою опрацьовуватиме низку потенційних загроз, які можуть створити юридичні колізії через рішення КСУ у майбутньому.

28 серпня Конституційний суд прийшов до висновку про те, що п'ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора НАБУ, яке належить до органів виконавчої влади. В Офісі президента заявили про те, що Ситник продовжить виконувати обов'язки очільника НАБУ.

Раніше сам Ситник заявив про те, що позбавити його посади можуть лише після результатів проведення аудиту відомства. Народні депутати відправили на доопрацювання законопроєкт, який пропонує внести зміни в закон про НАБУ і спростити процедуру звільнення його глави, приводом для якого може стати корупційне правопорушення.

За матерiалами ZN.UA