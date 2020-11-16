Зеленський запросив Майю Санду відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський телефоном привітав Майю Санду із перемогою на президентських виборах у Молдові та запросив відвідати Україну. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.

"Глава держави побажав пані Санду успішної роботи. Він запевнив колегу у налаштованості на продовження тісної та взаємовигідної співпраці України й Молдови, закладеної, серед іншого" під час візиту Майї Санду до Києва як прем'єр-міністра Республіки Молдова у липні 2019 року", - зазначили у пресслужбі.

Повідомляється також, що під час розмови Зеленський відзначив, що Україна налаштована на реалізацію нових амбітних проектів, передусім інфраструктурних та спрямованих на сприяння європейської інтеграції двох країн.

"Президент подякував за послідовну підтримку Майєю Санду суверенітету й територіальної цілісності України. Співрозмовники також обговорили проблематику пандемії COVID-19 та висловили сподівання, що людству у короткій перспективі вдасться впоратися з нею, а нашим країнам - з її відчутними наслідками, насамперед економічними. Володимир Зеленський запросив Майю Санду здійснити офіційний візит в Україну", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Так, у Молдові 1 листопада відбувся перший тур президентських виборів. Переможця не визначили і призначили другий тур на 15 листопада. У нього вийшли експрем'єр-міністр країни Майя Санду і чинний президент Ігор Додон.

За підсумками обробки понад 99% бюлетенів голосування, на виборах президента з відривом у майже 15% лідирує опозиційна кандидатка - прозахідна колишня очільниця уряду Майя Санду.