Зеленський заявив, що до кінця свого президентства він закінчить війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доб'ється завершення війни на Донбасі до кінця терміну свого перебування на посаді глави держави.

Про це він розповів у фільмі "Рік президента Зеленського".

"Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв'язку відбувається щотижня.

"Тобто ми прискорили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі має бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили", - зазначив він.

За його словами, "якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику".

"Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові - рік ще не пройшов", - сказав президент.

Також Володимир Зеленський заявив, що склад уряду України буде змінюватися до тих пір, поки не стане ідеальним. За матеріалами Прямий канал.