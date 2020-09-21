Зеленський заявив, що не піде у відставку через помилку в інформуванні НАЗК

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невчасне інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни у майновому стані його родини сталося внаслідок помилки, яка не є приводом для відставки з поста президента.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію із закликом подати у відставку за порушення закону "Про запобігання корупції" через недекларування доходів від продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Зеленський звернув увагу громадян на те, що "слова моєї обіцянки залишити посаду президента України у разі свідомого порушення закону взяті із контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою, і моя позиція з цього питання залишається незмінною".

"Стосовно ж порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста президента України, то воно полягає у невчасному інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані моєї родини та сталося у результаті помилки та не пов'язане із корисливими мотивами", - підкреслив він.

Зеленський запевнив, що одразу після виявлення помилки її було публічно визнано і виправлено, а її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави.

"З огляду на викладене повідомляю, що ухвалення будь-яких рішень відповідно до вказаної петиції не планується", - заявив він.

Зеленський та НАЗК: що сталося

7 липня у пресслужба Офісу президента заявили, що Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення ним законодавства у зв'язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

8 липня НАЗК вручило Зеленському два протоколи про адміністративне порушення у зв'язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

У пресслужбі ОП пояснили, що у 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн За матеріалами УНІАН.