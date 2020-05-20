Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає варіант проведення місцевих виборів восени і на окупованому Донбасі.

Як заявив глава держави, в даний момент немає сценарію проведення таких виборів.

"Я б хотів в це вірити", - сказав він, кажучи про можливі вибори на окупованій частині Донбасу.

За словами глави держави, сценарій його команди полягає в структурі проведення виборів, але поки "про це занадто рано говорити".

Нагадаємо, що в середу, 20 травня, президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію за підсумками першого року на чолі держави, в соцмережах дуже неоднозначно відреагували на деякі його висловлювання.

Також "Апостроф" повідомляв, що 18 травня Центральна виборча комісія прийняла рішення про зміну в документі щодо виборчої адреси.