Зеленський змінив начальника центру СБУ по боротьбі з тероризмом

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України Олександра Устименко. Про це 19 травня повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Звільнити Устименко Олександра Володимировича з посади начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів Служби безпеки України", - зазначають у документів.

Новим головою Центру Зеленський призначив Сергія Дусика.

За матеріалами Тиждень.ua