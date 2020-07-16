Зеленський звернувся до політиків: Годі сварок, розбрату і маніпуляцій

Президент Володимир Зеленський закликав українських політиків стати державними діячами, припинити маніпуляції, сварки й поділ українців та самих себе.

Про це він заявив під час виступу з трибуни парламенту на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Годі сварок та розбрату. Годі маніпуляцій та політичних ігрищ. Годі ділити українців та ділитися самим - на владу чи опозицію, лівих або правих, червоних або синіх. Потрібно перестати бути політиками. Час - стати державними діячами. Людьми, що мають не великий апетит, а велику мрію - про єдину, сильну і непереможну Україну", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що народні депутати І скликання 30 років тому при ухваленні Декларації про державний суверенітет, маючи полярні політичні погляди, наочно показали, що таке державницька позиція, стали живим прикладом єдності та мудрості.

"І я впевнений, що сучасним депутатам є чому у них повчитися. Та ніколи не забувати, що суверенітет, який вибороли вони, ми з вами - маємо берегти і захищати. Як від зовнішніх ворогів, так і від внутрішніх чвар", - наголосив Президент.

Він закликав всіх до справжньої єдності, бо, за його словами, тільки в ній наша сила і перемога, тільки в ній - Україна.

Зеленський також нагадав слова ініціатора проголошення Декларації, Героя України В'ячеслава Чорновола: "Дай, Боже, нам любити Україну понад усе сьогодні - маючи, щоб не довелося потім гірко любити її - втративши".

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося "верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах". Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.