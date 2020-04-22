Зеленський звільнив десятьох голів районів та призначив шістьох

Президент Володимир Зеленський звільнив десятьох голів районних державних адміністрацій та призначив шістьох нових керівників РДА.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив голів сімох районних державних адміністрацій на Сумщині. Глава держави також усунув з посад по одному голові РДА у Вінницькій, Харківській і Чернігівській областях.

Як зазначається, їх звільнено з посад "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України".

Разом із тим Президент призначив двох голів РДА у Запорізькій області, ще двох на Харківщині та по одному - у Вінницькій і Миколаївській областях. За матеріалами Укрінформ.