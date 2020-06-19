Зеленського не оштрафували за каву в Хмельницькому через недоторканність

Хмельницький міськрайонний суд не оштрафував президента Володимира Зеленського, який порушив карантин під час поїздки до Хмельницького, через наявність у нього недоторканності.

Як повідомляє місцеве видання "Є", суддя Андрій Мілінкевич вирішив звернутися до Верховного Суду з проханням розтлумачити, чи можна штрафувати президента за адміністративне правопорушення.

Водночас керівнику Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитру Габінету та меру Хмельницького Олександру Симчишину суд виписав штраф у розмірі 17 тис. гривень.

Жоден із відповідачів на засідання не прийшов.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський під час поїздки до Хмельницького зайшов разом зі своєю делегацією в одне з місцевих кафе. Присутній разом із ним головний санітарний лікар Віктор Ляшко пізніше стверджував, що вони прийшли з перевіркою напередодні пом'якшення карантинного режиму.

Зеленському в кафе налили кави, тобто він порушив правила карантину.

Разом із Зеленським за столиком знаходилися як мінімум ще п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин. За матеріалами LB.ua