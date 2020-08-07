Зеленському рекомендують видати США Коломойського - Філатов

За інформацією міського голови Дніпра Бориса Філатова, президенту України Володимирові Зеленському запропонують схему щодо видання США українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це Філатов написав 7 серпня у Facebook.

"З огляду на те, що в Коломойського офіційно три громадянства і він ніколи цього не приховував, а в Україні дозволено мати лише одне, то Володимиру Олександровичу настійно рекомендуватимуть позбавити ІВК (Ігоря Валерійовича Коломойського. - "ГОРДОН") українського громадянства. А після цього видати міжнародного злочинця американському правосуддю", - зазначив Філатов.

Він зазначив, що, якщо американці взялися за когось, то це навсправжки й надовго. Знайдуть навіть в Антарктиді.

"Ігорю Валерійовичу, я дійсно бажаю вам успіху в такій нелегкій справі, як протистояння зі США. А ще я бажаю вам... стійкого телефонного зв'язку", - написав мер.

Міністерство юстиції США 6 серпня подало в Окружний суд США два цивільні позови до українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова про конфіскацію комерційної нерухомості, яку було придбано "завдяки коштам, незаконно привласненим у "ПриватБанку" в Україні".

"Коломойський і Боголюбов, які володіли "ПриватБанком", одним із найбільших банків України, привласнили та обдурили банк на мільярди доларів", - заявили в мін'юсті США.

У січні минулого року журнал НВ писав, що компанію Optima Management створили український бізнесмен Коломойський і вихідці з єврейської громади Флориди Корф (Мотті) і Лейбер. Компанію називають найбільшим гравцем на ринку офісної нерухомості в Клівленді. Також партнери інвестували кошти у сталеливарний комбінат Warren Steel Holdings в Огайо, завод із виробництва засобів для очищення сталі Felman Production у Вірджинії, а також у низку переробних підприємств по всій Америці.

За словами джерел журналу, Корф і Лейбер на допитах у Федеральному бюро розслідувань США підтвердили, що Коломойський є кінцевим бенефіціаром низки американських активів.

4 серпня в офісі компанії Optima в центрі Клівленда (штат Огайо) співробітники Федерального бюро розслідувань США провели обшуки.

У травні 2020 року видання BuzzFeed повідомляло, що інвестиції пов'язаної з Коломойським компанії стали предметом розгляду великого журі. Журі намагається з'ясувати, чи використовували для зазначених покупок та інвестицій гроші, нібито виведені із "ПриватБанку", а також визначити, чи досить доказів зібрано для висунення обвинувачень.

За матеріалами Гордон.