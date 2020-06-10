Журналіст про переговори в ТКГ: угруповання "ДНР" та "ЛНР" не зацікавлені у виборах за законами України

Так звані угрупування "ЛНР" та "ДНР" не зацікавлені в проведенні виборів за українським законодавством. Про це в радіо Донбас.Реалії повідомив представник Донеччини на переговорах в Тристоронній контактній групі журналіст Денис Казанський, передає УНН.

"Якщо українська сторона говорила про те, що вона готова проводити ці вибори, то протилежна сторона вигадувала відмовки, для того, щоб їх не проводити. Вони точно, як я побачив на власні очі, не зацікавлені в проведенні виборів за українським законодавством. Вони точно не прагнуть наблизити якесь перемир'я", - сказав Денис Казанський.

За словами Казанського, на переговорах порушували питання про припинення вогню на Донбасі, яке представники підтримуваних Росією угруповань також відмовлялися обговорювати.

Нагадаємо, у травні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна на наступній зустрічі ТКГ презентує нових представників від ОРДЛО.

З нашого боку ТКГ поповнили Денис Казанський та Сергій Гармаш. За матеріалами УНН.