Журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський братимуть участь у засіданнях ТКГ

Журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а також юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер стануть офіційними представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в політичній групі Тристоронньої контактної групи на переговорах з питань Донбасу.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Гармаш підтвердив дану інформацію.

За його словами, він починає свою роботу в політичній підгрупі вже з сьогоднішнього дня, 9 червня.

"Мені запропонували увійти до складу української делегації в Мінській ТКГ. Сьогодні вже буду брати участь у роботі політичної підгрупи. Як представник ОРДЛО. Звучить моторошно. Насправді я вже п'ять років кажу на всіх ефірах: якщо вже вам так важливі Мінські угоди, а в них записані зобов'язання України "консультуватися" і "узгоджувати" деякі законопроекти з "представниками окремих районів Донецької та Луганської області", то я теж з Донецька, ведіть переговори зі мною!" - написав журналіст.

Також про свою участь у переговорному процесі розповів в Facebook і Денис Казанський.

"Важливе оголошення. З сьогоднішнього дня я беру участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Нагадаю, що вона називається тристоронньою, тому що сторонами переговорів вважаються Україна, РФ, ОБСЄ (ЛДНР не сторона конфлікту)", - зазначив журналіст.

Обидва українських представника підкреслили, що вони будуть консультуватися виключно з українською владою і не мають наміру проводити перемовини з бойовиками "Л/ДНР".

Крім того, відомо, що ОРЛО представлять юрист і керівник організації Луганське земляцтво Вадим Горан, а також лікар Костянтин Лібстер.