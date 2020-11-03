Жвания уверен, что Порошенко готовит госпереворот и хочет вовлечь в заговор Кличко (видео)

В Украине готовится государственный переворот бывшим президентом Петром Порошенко.

Об этом рассказал экс-нардеп Давид Жвания в своем новом Youtube- канале в понедельник, 2 ноября.

"Готовится он давно - примерно с начала лета этого года. Но раньше это были, во многом, пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план. Во главе заговора стоит Петр Порошенко. Он понимает, что законным образом он никогда больше не станет президентом. Как и в 2013 году он хочет обмануть судьбу, обмануть народ Украины и снова получить власть", - сказал он.

На вопрос о том, откуда у него эта информация, он ответил следующее:

"Дело в том, что я до сих пор поддерживаю отношения со многими людьми в окружении Порошенко. Там не только негодяи - многие вынуждены оставаться с ним по разным личным причинам. Но эти люди не разделяют маниакальной жажды власти Порошенко, они переживают за страну. Именно он них я получил эту информацию. Заговор возглавляет и направляет лично Порошенко. В него вовлечено все его ближайшее окружение", - объяснил Жвания.

Более того, в случае, если у Порошенко не получится вновь стать президентом, он намерен занять должность премьер-министра.

"Если у Порошенко не получится самому занять эту должность, он станет премьером с расширенными полномочиями. Для этого снова поменяют конституцию. Такой у них план. Он разрабатывался давно, но раньше сам Порошенко не верил в его осуществимость. Все изменили местные выборы. Порошенко сделал вывод, что власть слаба, что народ больше не поддерживает ни ее, ни президента", - поведал бывший депутат.

Также Порошенко получил контроль за несколькими облсоветами на Западной Украине, которые в нужный момент, по команде Порошенко, откажутся выполнять распоряжения центральной власти. Кроме того, Порошенко верит в победу Байдена в США и уверяет свое окружение в том, что Байден в курсе и поддерживает его авантюру.

"Поэтому, сразу после выборов в США и победы Байдена, планируется начать информационные атаки и уличные акции. Цель - расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы, которые Порошенко и его союзники собираются выиграть на лозунгах спасения страны. Если не получится выиграть честно - выборы сфальсифицируют", - считает он.

По его мнению, это вполне реальный план и в нем уже согласились участвовать некоторые люди с высокими правительственными должностями.

"Есть потенциальные предатели и в Офисе президента. Я знаю фамилии тех, кто тайно встречался с окружением Порошенко и вел разговоры на эту тему. И я назову их, если эти люди не одумаются и решат ввязаться в государственный переворот на стороне банды преступников".

Жвания завершил обращение словами о том, что бывший глава государства никогда не смирится со своим поражением.

"Порошенко никогда не смирится с поражением. Если он останется в политике, то он продолжит уничтожать страну ради своих личных интересов. Положите этому конец. Посадите Порошенко и членов его банды. Пока еще не поздно", - закончил он.