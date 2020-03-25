ЗМІ: У КМДА розпорядилися про підготовку особливих палат у лікарнях для "VIP-пацієнтів"

До приміщень, у яких будуть лікуватися "особливі" пацієнти, висунули низку вимог, серед яких - тоновані вікна, окремий резерв лікарських засобів та окремі цілодобові сестринські пости.

У Київській міській держадміністрації розпорядилися про підготовку особливих палат у лікарнях для "особливих пацієнтів". Наказ відсутній на офіційному сайті мерії, але його копію в середу, 25 березня, публікують журналісти Bihus.Info.

"Причина видачі такого наказу в документі не пояснюється, але очевидно, що нею стало поширення коронавірусу. У наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, по суті - це всі чиновники високого рівня країни", - йдеться в повідомленні.

Також видання опублікувало перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів, і повідомило деталі особливих вимог до утримання хворих.

Відзначається, що у визначеному списку - 17 медустанов, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня No7 і Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Серед головних вимог - окремі, ізольовані від інших приміщення, палати площами не менше 13 квадратних метрів із затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачено наявність окремого резерву лікарських засобів і розгортання окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або біля них.

Крім того, лікарням наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Спеціальні вимоги департамент мерії прописав і щодо професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів. У них має бути по чотири особи - лікар, двоє фельдшерів і водій. Усі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше п'яти років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".

Коло осіб, які будуть користуватися VIP-режимом, у наказі визначено, як "особи, щодо яких здійснюється державна охорона". Державна охорона, згідно із законом, надається цілій низці посадових осіб, зокрема - президенту, прем'єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.

Разом з тим відзначається, що нерідко президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону й іншим особам. Відповідно, до "особливих" хворих, згідно із наказом, може потрапити широке коло осіб. Усього станом на кінець 2019 року таких осіб було близько двох десятків.

Джерело: https://t.me/korrespondentnet