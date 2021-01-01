1 января 2021 года Ульяна Супрун сообщила, что больше не будет писать постов в Фейсбуке

Бывшая и.о министра здравоохранения посоветовала людям не идти на компромисс со злом .

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о том, что уходит из Фейсбука. Но перед тем, как покинуть соцсеть, дала украинцам свой последний совет.

- Будьте здравы смыслом. В первый день нового года публикую на своей странице в фейсбуке последний пост. И я хочу дать вам последний совет: украинцы непобедимы. Конфликтуйте и не идите на компромисс со злом, - написала Супрун.

Она также призвала людей не бояться принимать решения и брать на себя ответственность за все происходящее.

- Если хватит смелости попрощаться, всегда останется надежда на встречу, - подытожила экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения

Уляна Супрун приехала из США в Киев в 2013 году и на протяжении трех лет возглавляла Минздрав: в 2016 году ее назначили заместителем министра, а позже она заняла должность исполняющей обязанности министра здравоохранения. 29 августа 2019-го года она ушла в отставку.