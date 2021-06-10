6 судей КСУ заблокировали работу суда, требуя возвращения Тупицкого, - СМИ

Шестеро судей Конституционного суда Украины сегодня, 10 июня, в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ по рассмотрению важных, общественно значимых дел: о медицинских гарантиях, о пенсионном обеспечении государственных служащих, о функционировании украинского языка как государственного

Об этом сообщили источники "Интерфакс-Украина" в суде, передает "ДС".

"Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого", - говорится в сообщении.

Как сообщается, этими судьями являются Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

При этом в пресс-службе КСУ агентству сообщили, что пока секретариат не имеет такой информации, поскольку это могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

Как сообщала "ДС", 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу КСУ Александра Тупицкого. 26 февраля 2021 года Зеленский на месяц продолжил отстранение Тупицкого.

27 марта 2021 года Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины. Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что такое решение является законным и связано с действиями Тупицкого, которые легализовали аннексию Крыма.