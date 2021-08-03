Адвокат Чауса не знає, чи зможуть доправити екссуддю на засідання ВАКС

Екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус готовий прибути на засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) 4 серпня. Про це у вівторок у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі "Право в Україні", заявив його адвокат Ростислав Кравець.

Він розповів, що йому вдалося поспілкуватися з Чаусом.

"Відносно самого засідання, загалом я із ним обговорив, ми готові йти", - запевнив Кравець.

Пізніше, у Telegram він наголосив, що адвокати колишнього судді на засіданні ВАКС у середу будуть, але невідомо, чи зможе бути присутнім сам Чаус.

"Відносно завтрашнього суду у мене ще немає інформації, чи зможуть його доправити та забезпечити необхідний захист. Адвокати будуть", - написав Кравець.

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Чауса в Україні підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада зняла з нього недоторканність, пізніше Солом'янський суд санкціонував його затримання. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

У листопаді 2016 року Чаус оголосили в міжнародний розшук. 26 травня 2021 року ЗМІ повідомили, що його зняли з міжнародного розшуку.

У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався дістати політичний притулок у Молдові. Рішення щодо цього очікували наприкінці квітня 2021 року. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.

3 квітня 2021 року Чауса викрали в центрі Кишинева. За даними міністерства внутрішніх справ країни, екссуддю викрала група осіб, яка покинула територію Молдови через кордон з Україною. Викрадачі листувалися українською. Двох підозрюваних молдавським правоохоронцям вдалося затримати.

НАБУ і Нацполіція України заявили 5 квітня, що нічого не знають про викрадення. Пізніше у СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.

30 липня стало відомо, що Чауса виявили в селі у Вінницькій області.

У НАБУ, яке розслідує справу Чауса з 2016 року, спочатку просили передати їм екссуддю, а до вечора спецпризначенці НАБУ блокували виїзди з управління СБУ в Києві на вулиці Володимирській. ЗМІ писали, що співробітники антикорупційного бюро приїхали по Чауса.

31 липня в СБУ заявили, що не викрадали Чауса. За версією спецслужби, на гарячу лінію СБУ звернувся чоловік, який повідомив, що в одну із селищних рад Вінниччини прибув чоловік і представився Миколою Чаусом. Як стверджують у пресцентрі, Чаус попросив викликати саме співробітників Служби безпеки. У СБУ також нагадали, що із травня 2021 року слідчі служби розслідують справу про викрадення Чауса і незаконне переправлення його через державний кордон.

Кравець зміг домогтися зустрічі з ним лише 1 серпня. За його словами, Чаус "поки не є затриманим і знаходиться дійсно під захистом СБУ ".

ВАКС 1 серпня розпочав розгляд клопотання НАБУ про обрання для Чауса запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, але оскільки підозрюваного не було, засідання відклали до 14.00 4 серпня. За матеріалами Гордон.