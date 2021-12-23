Адвокат Порошенка оприлюднив повістку Зеленському у Верховний Суд

Володимира Зеленського викликають у судове засідання за позовом Петра Порошенка - повістку оприлюднив адвокат п'ятого Президента Ігор Головань.

"Верховний Суд викликає Вас для участі у судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язанням вчинити певні дії", - йдеться у повістці.

Судове засідання відбудеться 28 лютого 2022 року о 15 годині - повідомляє Верховний Суд.

Як відомо, 27 жовтня Велика Палата Верховного Суду зобов'язала розглянути позовну заяву п'ятого Президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка до Володимира Зеленського щодо "плівок Бігуса".

Як відомо, Порошенко вимагає від Володимира Зеленського та Дениса Бігуса опублікувати записи у первісному вигляді.

Адвокати Порошенка влітку 2021 року подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов'язати оприлюднити всі так звані "записи Бігуса" у первісному вигляді. У Порошенка вважають, що оригінали цих записів становлять суспільний інтерес.

Провадження за позовом до громадської організації Дениса Бігуса "ТОМ 14" у вересні відкрив Окружний адміністративний суд Києва.

"Поки Денис Бігус розмірковує, чи подавати йому до адміністративного суду відзив на наш позов про опублікування у первісному вигляді так званих "плівок Медведчука", ми потихеньку просуваємося з аналогічним позовом до бенефіціара бігусівських "відосиків" - Президента України Зеленського", - зазначив адвокат Порошенка .

"Позовну заяву до Президента України Зеленського Суддя Верховного Суду І.А.Гончарова спочатку залишила без руху, а потім і повернула. Бо ми, на думку судді, не конкретизували, які саме права та охоронювані законом інтереси Петра Порошенка порушуються бездіяльністю Зеленського. Ухвалу про повернення позовної заяви довелося оскаржувати", - нагадав Головань.

"27 жовтня 2021 р. Велика Палата Верховного Суду нашу апеляційну скаргу розглянула, ухвалу про повернення позовної заяви скасувала, справу направила до суду першої інстанції для продовження розгляду", - повідомив адвокат.

"Так що доведеться Президенту Зеленському і його спільнику Бігусу відповідати по суті. Хоч і в різних, на жаль, але все ж адміністративних процесах", - наголосив Ігор Головань.

За матеріалами Європейська Солідарність