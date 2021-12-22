Адвокат Порошенка викликає свідками Зеленського та Арахамію

Адвокат експрезидента Петра Порошенка викликає свідками у так званій «вугільній справі» главу держави Володимира Зеленського, голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, віцепрем’єра Ірину Верещук.

Відповідне клопотання подав адвокат Ігор Головань, передає Укрінформ з посиланням на «Європейську солідарність».

Також у клопотанні йдеться про необхідність виклику свідками народних депутатів з монобільшості Данила Гетманцева, Мар’яну Безуглу та Федора Веніславського.

«Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит як свідків у так званій «вугільній справі» групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебто відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень», – написав Головань у Фейсбуці.

Адвокат висловив сподівання, що вищевказані громадяни добровільно з’являться до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи.

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко 20 грудня підписав повідомлення про підозру експрезидентові Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що “діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Політика викликають на допит у четвер, 23 грудня.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики.

Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти неї підривної діяльності.

Провадження здійснюється за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.